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Более 60 тонн бензина находилось в загоревшейся цистерне в Пушкинском районе
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Более 60 тонн бензина находилось в загоревшейся цистерне в Пушкинском районе 

РИАМО 14 часов назад
Фото: РИАМО
Пожарные в Пушкинском районе предотвратили взрыв цистерны на железнодорожных путях между станциями «Тарасовская» и «Челюскинская», в цистерне находилось более 60 тонн бензина, сообщила Пушкинскому информагентству старший эксперт по ВР и работе со СМИ Пушкинского ТУ СиС «Мособлпожспас» Анна Самойлова.
Во вторник в 11:40 на перегоне Мытищи — Пушкино локомотивная бригада грузового поезда заметила задымление одной цистерны и остановила поезд. В целях безопасности на перегоне было приостановлено движение поездов, отправлены пожарные поезда. Для перевозки пассажиров между станциями Мытищи и Пушкино компания-перевозчик АО «Центральная ППК» были организованы компенсационные автобусы. По уточненной информации, произошло паровое горение из-под люка цистерны. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали горение.
«На перегоне загорелась цистерна более чем с 60 тоннами бензина. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 52 человека и 13 единиц техники, из них от МЧС — 27 человек, семь единиц техники», — сказала Самойлова.
Она добавила, что цистерна могла взорваться, и могли загореться соседние составы.
«Это нанесло бы экономический и экологический ущерб. Главное, что не допущено человеческих жертв и пострадавших», — отметила Самойлова.
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