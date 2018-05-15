Более 60 тонн бензина находилось в загоревшейся цистерне в Пушкинском районе

Пожарные в Пушкинском районе предотвратили взрыв цистерны на железнодорожных путях между станциями «Тарасовская» и «Челюскинская», в цистерне находилось более 60 тонн бензина, сообщила Пушкинскому информагентству старший эксперт по ВР и работе со СМИ Пушкинского ТУ СиС «Мособлпожспас» Анна Самойлова

Во вторник в 11:40 на перегоне Мытищи Пушкино локомотивная бригада грузового поезда заметила задымление одной цистерны и остановила поезд. В целях безопасности на перегоне было приостановлено движение поездов, отправлены пожарные поезда. Для перевозки пассажиров между станциями Мытищи и Пушкино компания-перевозчик АО «Центральная ППК» были организованы компенсационные автобусы. По уточненной информации, произошло паровое горение из-под люка цистерны. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали горение.

«На перегоне загорелась цистерна более чем с 60 тоннами бензина. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 52 человека и 13 единиц техники, из них от МЧС — 27 человек, семь единиц техники», — сказала Самойлова.

Она добавила, что цистерна могла взорваться, и могли загореться соседние составы.

«Это нанесло бы экономический и экологический ущерб. Главное, что не допущено человеческих жертв и пострадавших», — отметила Самойлова.