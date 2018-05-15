Четыре лесных пожара вспыхнуло в Карелии

Из-за жары в республике установлен повышенный класс пожарной опасности.

В связи с устоявшейся жаркой погодой и возросшей угрозой возникновения пожаров на территории Карелии установлен третий, средний класс пожарной опасности в лесах, а в Сортавальском районе — высокий — четвертый, сообщили в Минприроды РК.

14 мая произошло 4 лесных пожара в лесах Карелии: в Медвежьегорском , Суоярвском, Лахденпохском и Питкярантском районах. Общая площадь пожаров составила более 14 гектаров. Причинами возникновения пожаров стало выжигание сухой растительности и нарушение местным населением правил пожарной безопасности в лесах.

Министерство природных ресурсов и экологии РК обращает внимание жителей и гостей республики, что в связи с устоявшейся жаркой погодой возрос риск возникновения природных пожаров.

Власти напоминают, что бесконтрольное выжигание сухой травы категорически запрещено. За поджог сухой травы грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тыс. рублей, но и уголовная — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

В Карелии действуют круглосуточные телефоны прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. Обнаружив лесной пожар, любой человек в любое время суток может бесплатно позвонить на эти номера.