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Самосожжение в Поморье: в Ленском районе сгорел мужчина
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Самосожжение в Поморье: в Ленском районе сгорел мужчина 

АиФ Архангельск 29 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
14 мая в посёлке Гыжег Ленского района в огне погиб 76-летний мужчина.
Днём сосед погибшего увидел, как у того горит хлев, и вызвал пожарных. Постройку удалось отстоять, но внутри спасатели нашли обгоревшие останки хозяина участка, сообщает Arh112.
Известно, что мужчина проживал в доме вместе с супругой и пасынком. Соседи говорят, что пенсионер в последнее время находился в подавленном состоянии и гвоорил, что устроит самоподжог. Во время пожара его жены не было дома, и хозяин дома решил свести счеты с жизнью, облив себя горючей жидкостью. Кстати, погибший находился под подпиской о невыезде из-за нападения с ножом на приёмного сына — он сейчас находится в больнице.
Ранее, 12 мая в деревне Слуда Котласского района мужчина получил серьёзные ожоги из-за неосторожного обращения с обогревателем.
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