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«Находился в депрессии»: пенсионер в Ленском районе найден сгоревшим в собственном хлеву
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«Находился в депрессии»: пенсионер в Ленском районе найден сгоревшим в собственном хлеву 

29.ru 56 минут назад
Фото: 29.ru
Накануне днем жители поселка Гыжег увидели загоревшийся хлев, расположенный рядом с частным домом. Из соседних селений приехали пожарные и смогли спасти жилой дом. Внутри сгоревшей постройки они обнаружили человеческие останки.
Как выяснилось, принадлежали они 76-летнему хозяину дома. Незадолго до этого у него произошел семейный конфликт. Когда мужчина был пьян, он ударил своего пасынка ножом. Того доставили в больницу, а неоднократно судимого пенсионера оставили под подпиской о невыезде. Это сильно подкосило эмоциональное состояние мужчины — он постоянно находился в подавленном состоянии и грозился поджечь себя.
— Люди там видели, что он накануне был пьян, и к тому же он прямым текстом говорил о том, что «я хочу покончить с собой, как я буду жить, я такое натворил, как буду с женой общаться, с сыном». Долгое время находился в депрессивном состоянии. Судя по тому, что у него уехала жена и по дальнейшему развитию событий, что моментально сгорел хлев, то выводы однозначные можно сделать, — рассказала ведущий специалист пресс-центра МЧС по Архангельской области Анна Григорьева.
Судя по тому, насколько быстро хлев был охвачен огнем, мужчина использовал легковоспламеняющуюся жидкость. В обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы.
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