Орловские пожарные сняли с дерева плачущего кота

Очередной инцидент произошел на улице Рощинской в Орле . Котофей прыгнул на ветку с подоконника. Спуститься вниз по стволу или обратно запрыгнуть в окно у него не получилось. Не увенчались успехом попытки хозяев спасти кота. Пришлось обращаться в МЧС.

«Животное сидело слишком высоко, поэтому было принято решение направить автоколенчатый подъемник, который позволяет работать на высоте до 50 метров. К моменту приезда пожарных кот уже мяукал что было сил. Сотрудники аккуратно спустили с дерева кота и передали перепуганное животное хозяйке. Она поблагодарила огнеборцев за спасение питомца.