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Орловские пожарные сняли с дерева плачущего кота
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Орловские пожарные сняли с дерева плачущего кота 

РИА 57 56 минут назад
Фото: РИА 57
ГУ МЧС России по Орловской области сообщает, что менее чем за неделю дважды поступали просьбы о помощи котам, забравшимся слишком высоко на дерево.
Очередной инцидент произошел на улице Рощинской в Орле. Котофей прыгнул на ветку с подоконника. Спуститься вниз по стволу или обратно запрыгнуть в окно у него не получилось. Не увенчались успехом попытки хозяев спасти кота. Пришлось обращаться в МЧС.
«Животное сидело слишком высоко, поэтому было принято решение направить автоколенчатый подъемник, который позволяет работать на высоте до 50 метров. К моменту приезда пожарных кот уже мяукал что было сил. Сотрудники аккуратно спустили с дерева кота и передали перепуганное животное хозяйке. Она поблагодарила огнеборцев за спасение питомца.
Сообщение Орловские пожарные сняли с дерева плачущего кота появились сначала на РИА 57.
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