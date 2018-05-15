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Навигация на Оке откроется 22 мая 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
22 мая в Калуге на набережной Оки будет открыт судоходный сезон. Открывать его по традиции будут плавсредства МЧС — катер, несколько моторных лодок и гидроцикл. Под музыку в исполнении оркестра Главного управления МЧС России по Калужской области суда выстроятся в кильватерную колонну и примут участие во флаг-параде. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, инспекторы Центра ГИМС продемонстрируют некоторые элементы правил судовождения и скоростное маневрирование на гидроцикле, моторных лодках и судне на воздушной подушке, сотрудники поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Калужской области спасут «утопающих». На берегу будет развернута выставка спецсредств, предназначенных для поиска и спасения людей на воде. Школьники будут соревноваться в метании на точность спасательного круга и «конца Александрова» и принимать участие в конкурсе детского рисунка на асфальте на морскую тематику. Всем желающим пообещали предоставить возможность прокатиться на плавсредствах МЧС.
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