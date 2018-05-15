На Ямале увеличили собственную группировку сил для тушения лесных пожаров

Во вторник в Салехарде глава арктического региона провел совещание по вопросу готовности территории к пожароопасному сезону 2018 года. Особый противопожарный сезон в арктическом регионе продлится до 1 октября, говорится в сообщении.

"Мы вступаем в период, когда всем необходимо быть особенно внимательными в связи с пожароопасным сезоном в лесах. По итогам выводов прошлых напряженных периодов, в округе увеличена собственная группировка сил пожаротушения, приобретены дополнительная техника и оборудование", — приводятся в сообщении слова губернатора округа Дмитрия Кобылкина

По его словам, специалисты учли положительный опыт привлечения легкомоторной авиации на патрулировании, и в текущем сезоне такой контроль с воздуха будет применяться на всей территории лесного фонда. «Нашу основную задачу — не допустить распространение пожаров в населенные пункты и на объекты экономики, а лучше предотвратить огонь, — каждый знает. Уверен, „работу над ошибками“ на местах провели, и исчерпывающие меры приняты руководителями всех уровней», — заключил глава округа.

На Ямале проведена проверка, которая подтвердила готовность сил и средств, включенных в сводный план. Собственная группировка сил пожаротушения доведена до 520 человек за счет увеличения на 107 сотрудников ГКУ «Ямалспас». Задействованы 94 единицы спецтехники. Дополнительно приобретены 10 водосливных устройств (ВСУ) и девять мотовездеходов с плугами. Авиапатрулирование всей территории лесного фонда будет осуществлять легкомоторная авиация. В случае необходимости авиакомпания «Ямал» предоставит вертолеты Ми-8 для работы с ВСУ, уточняют власти.

На охрану лесов Ямала от пожаров из федерального и регионального бюджетов в равных долях выделено 126 миллионов рублей, сообщает правительство региона.

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