На Ямале начался пожароопасный сезон

С сегодняшнего дня до 1 октября по распоряжению правительства округа в регионе начался пожароопасный сезон.

При подготовке к нему на Ямале учли опыт прошлых лет. Об этом сегодня, 15 мая, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин на совещании по готовности к пожароопасному сезону с участием глав муниципалитетов и руководителей профильных структур.

Так, в этом году в округе увеличена собственная группировка сил пожаротушения — закуплена дополнительная техника и оборудование. Также специалисты учли положительный опыт привлечения электромоторной авиации к патрулированию. В этом сезоне такой контроль с воздуха будет применяться на всей территории лесного фонда.

«Наша основная задача — не допустить распространения лесных пожаров в населенные пункты и объекты экономики», — сказал глава региона.

По словам первого заместителя губернатора ЯНАО Алексея Ситникова, сейчас основные подготовительные мероприятия завершены, разработан, согласован и утверждён сводный план тушения лесных пожаров. Общая группировка сил и средств составляет 561 человек и 94 единицы спецтехники. Сформирован оперативный штаб округа для координации сил и средств пожаротушения, заключены соглашения для привлечения сил и средств Главного управления МЧС России по ЯНАО и окружного департамента гражданской защиты в режиме ЧС в лесах. В этом году на охрану лесов от пожаров выделили 126 млн рублей.

При установлении высокой горимости лесов и распространении природных пожаров до категории крупных или угрозе населенным пунктам планируется привлекать дополнительные лесопожарные формирования, в том числе из других субъектов РФ в рамках межсубъектового маневрирования. Кроме того, привлекут силы федерального резерва «Авиалесоохраны».

Кроме того, провели учения и командно-штабные тренировки по тактике тушения лесных пожаров, в круглосуточном режиме функционирует региональная диспетчерская служба лесного хозяйства. Взаимодействие между силами пожаротушения в округе будет обеспечиваться на основании порядка привлечения лесопожарных формирований в соответствии с уровнем пожарной опасности, утвержденным сводным планом.

Также особое внимание в борьбе с лесными пожарами уделяется профилактическим мероприятиям, в рамках которых предусмотрено создание и обновление более 400 километров минерализованных полос, установка шлагбаумов и аншлагов. Созданы мобильные группы по наземному патрулированию лесов, прилегающих к населенным пунктам, и установлены маршруты их патрулирования.

Алексей Ситников рекомендовал главам муниципалитетов взять на контроль исполнение требований правил противопожарного режима РФ и подчеркнул важность работы с населением. Также отметил проблему свалок в лесах, которые являются источником возникновения и распространения лесных пожаров. Он попросил собравшихся обратить особое внимание на эту проблему и учесть при формировании бюджетов муниципалитетов на 2019 год и последующее годы.

Отметим, сегодня на территории страны зарегистрировано более 3 тыс. пожаров на площади 1 млн 262 тыс. гектар, что превосходит прошлогодние показатели в четыре раза. В УрФО зарегистрировано 636 природных пожаров на площади 14 тыс. гектаров.