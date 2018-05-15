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В лесах Рязанской области началось авиационное патрулирование
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В лесах Рязанской области началось авиационное патрулирование 

АиФ Рязань 1 час назад
В связи с погодными условиями в лесах Рязанской области установлен четвертый высокий класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба регионального минприроды.
В настоящее время министерство проводит авиационное патрулирование территории области.
При обнаружении возгорания самолет делает облет задымленного участка, устанавливает источник огня, определяет географические координаты. Патрульный передает информацию дежурному Регионального пункта диспетчерского управления (РПДУ), который, в свою очередь, принимает решение о направлении пожарной техники и личного состава лесопожарных формирований на место возгораний.
Важно!
С 29 апреля 2018 года на всей территории области установлен особый противопожарный режим.
С этого времени запрещено:
посещать леса. За исключением граждан, проживающих в населенных пунктах, подъезд к которым осуществляется по лесным дорогам;въезжать в леса на машинах. Это разрешено только тем гражданам, которые проживают в населенных пунктах, подъезд к которым осуществляется по лесным дорогам в границах территорий лесного фонда, также спецтехники.
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