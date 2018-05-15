Ещё
За две недели мая в Удмуртии зафиксировано 30 случаев возгорания сухой травы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За две недели мая в Удмуртии зафиксировано 30 случаев возгорания сухой травы 

ИА «Сусанин» 19 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В период с 30 апреля по 15 мая 2018 года в управление Россельхознадзора по Удмуртской Республике поступило 10 сообщений от регионального МЧС о возгорании сухой травы на земельных участках. Как сообщает пресс-служба ведомства, зафиксированы 30 таких случаев.
По результатам надзорных работ сотрудниками отдела земельного надзора Управления землепользователей привлекут к административной ответственности. Россельхознадзор напоминает жителям Удмуртии о том, что нарушение пожарной безопасности грозит серьёзными штрафами.
Административный штраф на физических лиц составляет от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на юридических лиц от 400 тыс. до 700 тыс. рублей.
ИА «Сусанин»: последние новости
МЧС: 7 застрявших на льдине рыбаков спасли в Магадане МЧС Удмуртии: поджог травы на улице Берша попал на видео В память о воинах-земляках в Нечкино зажгли Вечный огонь
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ дала ответ США по Крымскому мосту185
Открытие Крымского моста возмутило Европу1131
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице142
США обеспокоены по поводу Крымского моста115
У сына Пугачевой нашли неожиданное сходство с Киркоровым20
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество Политика
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение