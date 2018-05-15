За две недели мая в Удмуртии зафиксировано 30 случаев возгорания сухой травы

Ижевск. Удмуртия . В период с 30 апреля по 15 мая 2018 года в управление Россельхознадзора по Удмуртской Республике поступило 10 сообщений от регионального МЧС о возгорании сухой травы на земельных участках. Как сообщает пресс-служба ведомства, зафиксированы 30 таких случаев.

По результатам надзорных работ сотрудниками отдела земельного надзора Управления землепользователей привлекут к административной ответственности. Россельхознадзор напоминает жителям Удмуртии о том, что нарушение пожарной безопасности грозит серьёзными штрафами.

Административный штраф на физических лиц составляет от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на юридических лиц от 400 тыс. до 700 тыс. рублей.