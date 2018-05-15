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В Удмуртии ввели особый противопожарный режим
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В Удмуртии ввели особый противопожарный режим 

ИА «Сусанин» 15 мая 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ввели особый противопожарный режим. По информации Минприроды региона, с 15 мая по 15 июня запрещено разведение костров в лесах на всей территории республики.
В соответствии с кодексом об административных правонарушениях, за нарушение правил предусмотрены штрафы:
— на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей;
— на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей;
— на юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.
Кроме того, если из-за нарушений требований пожарной безопасности начнется лесной пожар, предусмотрена также уголовная ответственность.
В случае обнаружения возгораний необходимо немедленно сообщить в службу пожарной охраны по телефонам 01, мобильная связь: 101, 112 или на Прямую линию лесной охраны — 8 (3412) 56-93-60, 8-800-100-94-00.
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