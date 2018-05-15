В рамках Года культуры безопасности, объявленного МЧС России в 2018 году, дан старт седьмым соревнованиям «Школа безопасности». В качестве юных пожарных и спасателей выступят 30 команд от всех административных округов столицы. Участников поприветствовали начальник Управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по г. Москве полковник внутренней службы Сергей Чудопал и заместитель руководителя Департамента ГОЧСиПБ Александр Яковлев. Добрым напутствием прозвучали пожелания удачи и высоких спортивных и професиональных достижени
й в будущем. «Пусть победит сильнейший!»