В Канавинском районе Нижнего Новгорода обгорели три автомобиля

Сообщение о возгорании поступило 14 мая в 17:41. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, обгорели автомобили ГАЗ-3302 («ГАЗель»), грузовик Renault и Opel Astra.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. При пожаре никто не пострадал.