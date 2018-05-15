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В Канавинском районе Нижнего Новгорода обгорели три автомобиля
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В Канавинском районе Нижнего Новгорода обгорели три автомобиля 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Три автомобиля обгорели на улице Касимовской в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании поступило 14 мая в 17:41. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, обгорели автомобили ГАЗ-3302 («ГАЗель»), грузовик Renault и Opel Astra.
По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. При пожаре никто не пострадал.
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