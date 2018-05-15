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Лесные пожары пришли на Вологодчину вместе с жаркой погодой
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Лесные пожары пришли на Вологодчину вместе с жаркой погодой 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Первый в этом году лесной пожар был обнаружен в Леденгском лесничестве Бабушкинского района накануне. Летчики-наблюдатели Авиалесоохраны заметили возгорание на площади 0,15 га.
Спустя два часа после обнаружения пожара, огонь был локализован сотрудниками Бабушкинского лесхоза. Еще 3 часа потребовалось для полной ликвидации возгорания. Причина возникновения пожара, по основной версии, — неосторожное обращение с огнем.
В связи с этим Департамент лесного комплекса напоминает гражданам, что на территории Вологодской области действует особый противопожарный режим, штрафы за нарушение правил пожарной безопасности увеличены в два раза.
Отметим, 4-й класс пожарной опасности введен сейчас на территории Устюженского, Вожегодского и Бабабевского районов.
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