Лесные пожары пришли на Вологодчину вместе с жаркой погодой

Первый в этом году лесной пожар был обнаружен в Леденгском лесничестве Бабушкинского района накануне. Летчики-наблюдатели Авиалесоохраны заметили возгорание на площади 0,15 га.

Спустя два часа после обнаружения пожара, огонь был локализован сотрудниками Бабушкинского лесхоза. Еще 3 часа потребовалось для полной ликвидации возгорания. Причина возникновения пожара, по основной версии, — неосторожное обращение с огнем.

В связи с этим Департамент лесного комплекса напоминает гражданам, что на территории Вологодской области действует особый противопожарный режим, штрафы за нарушение правил пожарной безопасности увеличены в два раза.

Отметим, 4-й класс пожарной опасности введен сейчас на территории Устюженского, Вожегодского и Бабабевского районов.