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Лабораторный корпус института имени Берга реконструируют в Москве
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Лабораторный корпус института имени Берга реконструируют в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Лабораторный корпус №20 Центрального научно-исследовательского института имени А. И. Берга в Москве ждет масштабная реконструкция, говорится в сообщении Москомархитектуры.
«Главная цель реконструкции — создать комфортную рабочую среду для сотрудников предприятия и дать возможность развиваться производству. После реконструкции площадь пятиэтажного корпуса составит боле 12 тысяч квадратных метров. Фасады первых этажей планируется выполнить в темных тонах, а все этажи выше будут светлыми и совпадать с колористическими решениями всего научного комплекса», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Реконструируемый корпус располагается по адресу: улица Старая Басманная, дом 19 строение 8. Фасады первых этажей будут отделаны полированным керамогранитом, который будет контрастировать со светлыми тонами фасадов этажей. При этом ритм вертикальных белых пилонов по межколонным простенкам главного фасада здания подчеркнет строгость здания в целом.
Реконструкция будет проводиться в условиях уже сложившейся застройки института и не изменит положения объектов в границах участка. Благоустройство, транспортные схемы, парковки и инфраструктура всего института также останутся неизменными.
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