В Татарстане взорвалась фура, водитель госпитализирован с ожогами 

На 1016 километре трассы М-7 в Татарстане взорвался нижегородский «КАМАЗ». Большегруз перевозил 50 тысяч бутылок пива, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РТ. По информации управления, авария произошла в 5:25 сегодняшнего дня. Водитель фуры рассказал, что закурил в кабине, где находилась газовая плита. В результате взрыва кабина автомобиля была сильно деформирована. После взрыва повреждения получили большегрузы, находившиеся рядом — это «Рено» и «Мерседес». У водителя «КАМАЗа» — 60 процентов ожогов кожи, резюмировали в ГУ МЧС по РТ.