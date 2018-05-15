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Сотрудники МЧС пообщались с жителями запада Москвы
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Сотрудники МЧС пообщались с жителями запада Москвы 

На Западе Москвы 18 минут назад
Фото: На Западе Москвы
С целью предупреждения пожаров в жилом секторе инспекторами надзорной деятельности и профилактической работы регулярно проводятся инструктажи по правилам пожарной безопасности с жителями районов Западного округа столицы.
С людьми проводятся разъяснительные беседы, раздаются памятки, в которых описывается, как нужно себя вести во время пожаров и как обезопасить свой дом от огня. Кроме того во время рейдов ведется разъяснительная работа, чем опасно курение в постели и к чему может привести неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом виде. Кроме того сотрудники МЧС во время обходов уделяют внимание вопросам безопасности во время отдыха на природе или на даче:
Управление по ЗАО Главного Управления МЧС России по городу Москве напоминает — чтобы не случилось беды, выполняйте следующие правила:
— следует тщательно продумывать все меры безопасности при проведении отдыха и обеспечить их неукоснительное выполнение, как взрослыми, так и детьми;— на садовых участках во избежание пожаров не следует поджигать траву и мусор! Если вы все же начали это делать, то обязательно контролируйте ситуацию, и обеспечьте наличие рядом с местом сжигания первичных средств пожаротушения;— не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и могут поджечь траву, мох, ветки и т.д.);— тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;— хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, если угли сохранились — то залейте еще раз. Не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или пар! О том, чем заливать костер, позаботьтесь заранее;— не проходите мимо горящей травы! При невозможности потушить пожар своими силами сообщайте о возгораниях по телефону «101».
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