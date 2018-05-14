В одном из районов Южного Урала из-за лесного пожара площадью 750 га ввели режим ЧС

МОСКВА , 14 мая. / ТАСС /. Режим ЧС ввели из-за лесного пожара площадью 750 га в одном из районов Челябинской области . Об этом ТАСС сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

"Районная комиссия ЧС Пластовского района ввела режим ЧС.

В тушении задействованы 20 единиц тяжелой техники, которая осуществляет опашку земли, вертолет МЧС . Площадь большая, сейчас это, по нашим ориентировочным оценкам, 750 га, это в основном степная зона", — сказал он.

По данным областного министра, сейчас не проводится эвакуация населения из-за отсутствия явной угрозы. «Туда, куда сейчас движется огонь — там до Троицка порядка 14 км.

Предварительно можно сказать, что пожар — это результат человеческого фактора, потому что, несмотря на запрет ряд владельцев в Уйском районе осуществляли пал травы и, судя по всему, из-за большой ветровой зоны огонь разошелся и пошел в сторону Пластовского района», — заключил собеседник агентства.

О пожаре

Ранее сообщалось, что сухая трава на площади 600 га горит в Пластовском районе Челябинской области. Из Екатеринбурга в Челябинскую область передислоцируется вертолет Ми-8 МЧС России для участия в ликвидации степного пожара. По данным Сибирского регионального центра МЧС, погода способствуют распространению огня к населенным пунктам — переменный ветер, без осадков. Борьбу с огнем ведут наземные силы — представители местного лесхоза и пожарно-спасательные подразделения МЧС России, общая численность 83 человека.

Муниципальные власти организовали дополнительную опашку полей вблизи жилья. Главное управление МЧС России по Челябинской области мобилизовало на степной пожар все ближайшие подразделения — пожарные спецчасти, спасательные центры, оперативные группы. Это еще порядка 200 оснащенных специалистов, которые в ближайшее время прибудут к месту пожара. По данным СРЦ, населенные пункты рядом с которыми действует степной пал, оповещены об оперативной ситуации.