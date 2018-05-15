Торговый центр «Этажи» оцепили спасатели

Фото Юрия ПравдинаТорговый центр «Этажи» оцепили спасатели

Сегодня работа двух торговых центров в Нижнем Новгороде была частично приостановлена. «Этажи» и «Сормовские зори» оцепили спасатели.

Как сообщил NN.RU, целый парад машин МЧС сегодня утром выстроился около ТЦ «Этажи». «Торговый центр еще не открылся, людей не видно», — сообщил новостной сайт.

Как уточнили «Правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области , в торговых центрах «Этажи» и «Сормовские зори» проходили плановые учения.

В настоящее время торговые центры работают в обычном режиме.