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Торговый центр «Этажи» оцепили спасатели
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Торговый центр «Этажи» оцепили спасатели 

Нижегородская правда 31 минуту назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Юрия ПравдинаТорговый центр «Этажи» оцепили спасатели
Сегодня работа двух торговых центров в Нижнем Новгороде была частично приостановлена. «Этажи» и «Сормовские зори» оцепили спасатели.
Как сообщил NN.RU, целый парад машин МЧС сегодня утром выстроился около ТЦ «Этажи». «Торговый центр еще не открылся, людей не видно», — сообщил новостной сайт.
Как уточнили «Правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, в торговых центрах «Этажи» и «Сормовские зори» проходили плановые учения.
В настоящее время торговые центры работают в обычном режиме.
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