Отечественный автомобиль сгорел в Карелии

Пожар произошел на улице Комсомольской в Пудоже.

В понедельник, 14 мая, утром на пульт Единой службы спасения-01 города Пудожа поступило сообщение о том, что на улице Комсомольской возле жилого дома горит припаркованный автомобиль, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Через три минуты пожарные расчеты уже были на месте происшествия и приступили к тушению. Прошла пара минут, и автомобиль, принадлежащий местному жителю, был спасен.

В результате пожара у автомобиля «ВАЗ-2107» огнем был поврежден моторный отсек на площади один квадратный метр. По какой причине загорелся припаркованный автомобиль, теперь предстоит выяснить специалистам в ходе проверки,

— рассказал источник.