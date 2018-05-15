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Отечественный автомобиль сгорел в Карелии
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Отечественный автомобиль сгорел в Карелии 

Карельские вести 28 минут назад
Фото: Карельские вести
Пожар произошел на улице Комсомольской в Пудоже.
В понедельник, 14 мая, утром на пульт Единой службы спасения-01 города Пудожа поступило сообщение о том, что на улице Комсомольской возле жилого дома горит припаркованный автомобиль, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.
Через три минуты пожарные расчеты уже были на месте происшествия и приступили к тушению. Прошла пара минут, и автомобиль, принадлежащий местному жителю, был спасен.
В результате пожара у автомобиля «ВАЗ-2107» огнем был поврежден моторный отсек на площади один квадратный метр. По какой причине загорелся припаркованный автомобиль, теперь предстоит выяснить специалистам в ходе проверки,
— рассказал источник.
По материалам: ptzgovorit.ru
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