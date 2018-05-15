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В Муравленко выживший при пожаре мужчина готовится к выписке
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В Муравленко выживший при пожаре мужчина готовится к выписке 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Муравленко в городской больнице находится выживший при пожаре 13 мая пострадавший молодой человек.
Врачи констатируют у него удовлетворительное состояние. Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в больнице, у 25-летнего мужчины небольшие ожоги на левой кисти и незначительный ожог роговицы глаз. Скоро пациента выпишут из больницы.
Напомним, пострадавший сумел выпрыгнуть из окна второго этажа горевшего деревянного здания общежития и вызвать пожарную службу. В огне погибли его брат и трое коллег по работе. На момент прибытия пожарных подразделений огонь перекинулся на кровлю здания.
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