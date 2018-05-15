В Муравленко выживший при пожаре мужчина готовится к выписке

Муравленко в городской больнице находится выживший при пожаре 13 мая пострадавший молодой человек.

Врачи констатируют у него удовлетворительное состояние. Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в больнице, у 25-летнего мужчины небольшие ожоги на левой кисти и незначительный ожог роговицы глаз. Скоро пациента выпишут из больницы.

Напомним, пострадавший сумел выпрыгнуть из окна второго этажа горевшего деревянного здания общежития и вызвать пожарную службу. В огне погибли его брат и трое коллег по работе. На момент прибытия пожарных подразделений огонь перекинулся на кровлю здания.