Мастер-класс от огнеборцев Центрального округа

В рамках года культуры безопасности дети сотрудников ФСБ и Росгвардии, погибших при исполнении служебных обязанностей посетили 33 пожарно-спасательную часть. Ребята поздравили пожарных с прошедшим профессиональным праздником, подарили торт и прочитали стихи.

После поздравлений дети мелками на асфальте возле части нарисовали пожарные машины, дома, и написали слова благодарности тем, кто каждый день борется с огненной стихией. Столичные огнеборцы с руководителем МЧС Центрального округа г. Москвы Дмитрием Мельниковым поблагодарили ребят за душевные стихи и красочные пожелания, нарисованные возле фасада пожарной части и затем для гостей была проведена увлекательная экскурсия.

Сотрудники МЧС продемонстрировали обмундирование, технику, которой пользуются во время тушения пожаров. Самые смелые взяли в руки инструменты и изучали принцип работы. Конечно же, самое интересное для ребят было залезть в кабину настоящей пожарной машины, примерить каски и сделать селфи на память!

Ребята также смогли услышать интересные рассказы из будней столичных пожарных. С особым интересом смотрели за действиями сотрудников пожарной охраны и стали свидетелями боевого выезда. Школьники получили полезный практический опыт и мастер-класс по сердечно-лёгочной реанимации. Теперь они точно знают, как правильно делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. По окончании экскурсии было организовано совместное чаепитие.