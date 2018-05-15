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Мастер-класс от огнеборцев Центрального округа
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Мастер-класс от огнеборцев Центрального округа 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В рамках года культуры безопасности дети сотрудников ФСБ и Росгвардии, погибших при исполнении служебных обязанностей посетили 33 пожарно-спасательную часть. Ребята поздравили пожарных с прошедшим профессиональным праздником, подарили торт и прочитали стихи.
После поздравлений дети мелками на асфальте возле части нарисовали пожарные машины, дома, и написали слова благодарности тем, кто каждый день борется с огненной стихией. Столичные огнеборцы с руководителем МЧС Центрального округа г. Москвы — Дмитрием Мельниковым поблагодарили ребят за душевные стихи и красочные пожелания, нарисованные возле фасада пожарной части и затем для гостей была проведена увлекательная экскурсия.
Сотрудники МЧС продемонстрировали обмундирование, технику, которой пользуются во время тушения пожаров. Самые смелые взяли в руки инструменты и изучали принцип работы. Конечно же, самое интересное для ребят было залезть в кабину настоящей пожарной машины, примерить каски и сделать селфи на память!
Ребята также смогли услышать интересные рассказы из будней столичных пожарных. С особым интересом смотрели за действиями сотрудников пожарной охраны и стали свидетелями боевого выезда. Школьники получили полезный практический опыт и мастер-класс по сердечно-лёгочной реанимации. Теперь они точно знают, как правильно делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. По окончании экскурсии было организовано совместное чаепитие.
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