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Ульяновских коммунальщиков оштрафовали за падение наледи на ребенка
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Ульяновских коммунальщиков оштрафовали за падение наледи на ребенка 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 15 мая — РИА Новости. Управляющую компанию в поселке Октябрьский Ульяновской области оштрафовали на 125 тысяч рублей после того, как на 10-летнюю девочку с крыши жилого дома упала наледь, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры региона.
Инцидент произошел 3 апреля в поселке Октябрьский Радищевского района Ульяновской области, упавшая с крыши одного из многоквартирных жилых домов на улице Мира наледь травмировала десятилетнюю девочку. Ребенок был экстренно госпитализирован. Жилой дом, с которого упала наледь, обслуживается ООО «Комстройсервис».
"Прокурор Радищевского района Ульяновской области возбудил в отношении ООО «Комстройсервис» дело об административном правонарушении… На основании данного постановления прокуратуры фирма оштрафована на 125 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе проверки прокуратура пришла к выводу, что управляющая организация не обеспечила своевременную очистку кровли дома от снега, наледи и сосулек, что и привело к падению наледи на ребенка. Выяснилось также, что от снега не были очищены кровли нескольких домов по улицам Ленина и Школьной.
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