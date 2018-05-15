Ульяновских коммунальщиков оштрафовали за падение наледи на ребенка

САМАРА , 15 мая — РИА Новости . Управляющую компанию в поселке Октябрьский Ульяновской области оштрафовали на 125 тысяч рублей после того, как на 10-летнюю девочку с крыши жилого дома упала наледь, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел 3 апреля в поселке Октябрьский Радищевского района Ульяновской области, упавшая с крыши одного из многоквартирных жилых домов на улице Мира наледь травмировала десятилетнюю девочку. Ребенок был экстренно госпитализирован. Жилой дом, с которого упала наледь, обслуживается ООО «Комстройсервис».

"Прокурор Радищевского района Ульяновской области возбудил в отношении ООО «Комстройсервис» дело об административном правонарушении… На основании данного постановления прокуратуры фирма оштрафована на 125 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе проверки прокуратура пришла к выводу, что управляющая организация не обеспечила своевременную очистку кровли дома от снега, наледи и сосулек, что и привело к падению наледи на ребенка. Выяснилось также, что от снега не были очищены кровли нескольких домов по улицам Ленина и Школьной.