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В мэрии Новосибирска отключили электричество
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В мэрии Новосибирска отключили электричество 

ngs.ru 39 минут назад
Фото: ngs.ru
Днём 15 мая в нескольких зданиях в центре Новосибирска погасло электричество — под отключение попали мэрия (Красный проспект, 34) и «Сити-Центр» (улица Депутатская, 46).
По данным муниципального портала, сейчас нет света в двух восьми зданиях на Депутатской, Щетинкина и Максима Горького. Электричество отключилось в 11:30 из-за проблем на трансформаторной подстанции. В число отключённых зданий попала мэрия и «Сити-Центр».
Как сообщил корреспонденту НГС один из очевидцев, работающих в здании «Сити-Центра», из-за отключения света в лифтах застряли люди.
Отключение света подтвердил и сотрудник мэрии. По его данным, в половине здания свет уже дали.
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