В мэрии Новосибирска отключили электричество

Днём 15 мая в нескольких зданиях в центре Новосибирска погасло электричество — под отключение попали мэрия (Красный проспект, 34) и «Сити-Центр» (улица Депутатская, 46).

По данным муниципального портала, сейчас нет света в двух восьми зданиях на Депутатской, Щетинкина и Максима Горького. Электричество отключилось в 11:30 из-за проблем на трансформаторной подстанции. В число отключённых зданий попала мэрия и «Сити-Центр».

Как сообщил корреспонденту НГС один из очевидцев, работающих в здании «Сити-Центра», из-за отключения света в лифтах застряли люди.

Отключение света подтвердил и сотрудник мэрии. По его данным, в половине здания свет уже дали.