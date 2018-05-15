В Приамурье сняли режим ЧС из-за ликвидации всех лесных пожаров 

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мая. /ТАСС/. Решение о снятии режима ЧС в Амурской области принято губернатором Александром Козловым в связи с нормализацией пожароопасной обстановки, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
"Решением губернатора в Приамурье снят режим ЧС", — говорится в сообщении.
По данным областного правительства, пожароопасная обстановка на территории региона нормализовалась, действующих природных пожаров нет.
Пожароопасный период в Приамурье начался с 6 апреля, с 7 апреля введен режим ЧС регионального характера в лесах, с 26 апреля — режим ЧС на территории всей Амурской области.
Как сообщили ТАСС в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности, с начала пожароопасного периода на территории региона было потушено 356 природных пожаров на площади 591,3 тыс. гектаров. На тушение привлекалась парашютно-пожарная служба Амурской авиабазы, федеральный резерв Авиалесоохраны, арендаторы, добровольно-спасательные дружины. Велось авиапатрулирование и тушение стихии с воздуха, для этого были привлечены вертолеты и самолеты, в том числе самолет-амфибия Бе-200 и Ил-76.
"Благодаря слаженной совместной работе при самых неблагоприятных погодных условиях нам удалось сдержать ситуацию, не довести ее до критической. Самое главное — не допущено жертв", — сказал в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям Александр Козлов.