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СКР по Кузбассу проверяет аварийный дом в Новокузнецке
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СКР по Кузбассу проверяет аварийный дом в Новокузнецке 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Следственный комитет по Кемеровской области начал доследственную проверку по информации об аварийном жилом доме в Новокузнецке.
Как сообщает пресс-служба ведомства, аварийный жилой дом находится на улице Климасенко, 11/1, в Новокузнецке. В доме проживают 300 человек, и они опасаются, что могут оказаться под руинами, так как дом находится в аварийном состоянии.
По факту следственный комитет начал доследственную проверку. Специалисты изымают и изучают документацию. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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