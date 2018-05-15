СКР по Кузбассу проверяет аварийный дом в Новокузнецке

Как сообщает пресс-служба ведомства, аварийный жилой дом находится на улице Климасенко, 11/1, в Новокузнецке. В доме проживают 300 человек, и они опасаются, что могут оказаться под руинами, так как дом находится в аварийном состоянии.

По факту следственный комитет начал доследственную проверку. Специалисты изымают и изучают документацию. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.