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Высокая пожарная опасность прогнозируется в двух районах Сахалинской области
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Высокая пожарная опасность прогнозируется в двух районах Сахалинской области 

ТАСС 53 минуты назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Высокая пожарная опасность объявлена 15 мая в двух районах Сахалинской области, сообщила во вторник пресс-служба регионального главка МЧС.
"Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Тымовского и Смирныховского районов. Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 15 мая", — говорится в сообщении.
В связи с этим спасатели рекомендуют жителям области соблюдать правила пожарной безопасности: не бросать в лесу горящие спички, окурки, не разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, не оставлять в лесу самовозгораемый материал, не выжигать сухую траву в полях и на лесных полянах.
По данным регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства, с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Сахалинской области зарегистрировано шесть лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 14,2 га, из них 13,2 га — лесная. По предварительным оценкам причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время на территории Сахалинской области действующих лесных пожаров нет.
За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 10 лесных пожаров, общей площадью 50,3 га.
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