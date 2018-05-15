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Тюменский ТЦ-фантом оштрафовали и требуют снести
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Тюменский ТЦ-фантом оштрафовали и требуют снести 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Калининский суд Тюмени оштрафовал директора торгового центра-призрака. Прокурор, кроме этого, требует прервать его работу, а городская администрация — и вовсе снести здание.
Напомним, снова внимание к торговому центру по адресу Чаплина, 43 привлек активист местного отделения ОНФ. Он призвал МЧС провести проверку пожарной безопасности в здании. Но сделать этого ведомство не могло, так как оказалось, что юридически ТЦ не существует.
В итоге прокуратура и региональное МЧС все-таки нашли способ прийти на объект и проверить, соответствует ли торговый центр требованиям пожарной безопасности. Специалисты нашли множество нарушений. За это арендатор оштрафован на двадцать пять тысяч рублей.
Кроме этого, прокуратура подала иск о приостановлении деятельности ТЦ до устранения не только нарушений противопожарных правил, но и градостроительного законодательства. Еще одно административное дело открыто за использование объекта без разрешения на ввод в эксплуатацию, рассказали в прокуратуре Тюменской области.
Наконец, городская администрация обратилась в суд с требованием признать ТЦ самовольной постройкой и снести. Владельцы центра, в свою очередь, подали иск о признании права собственности. Суд рассмотрит дело 28 мая.
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