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Полицейские эвакуировали жильцов из дома на Химмаше, заметив дым на крыше
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Полицейские эвакуировали жильцов из дома на Химмаше, заметив дым на крыше 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Ранним утром в субботу в девятиэтажке на улице Черняховского, 45а загорелся кабель на чердаке. Если бы не наряд полиции, который патрулировал улицы, жильцы дома могли бы остаться без крыши над головой. Об этом редакции рассказала жительница дома Ирина.
— В 4 часа утра 12 мая жильцов 9-го этажа разбудил сильный стук в двери. Было такое ощущение, что двери сейчас вынесут, если ты не откроешь. Это была полиция, — рассказала Ирина. — Ребята быстро и чётко сказали жильцам: «Документы берите с собой и спускайтесь по лестнице. На кровле очень сильное задымление». Через пару минут приехали три пожарные машины. Огромное спасибо ребятам, патрулировавшим город и увидевшим дым, который шёл через щели дома. Если бы не они, то жильцы дома сейчас жили бы в каком-нибудь спортзале или ночлежке!
По словам женщины, дым заметили двое парней, которые в то утро на служебной машине объезжали район. Один из них вызвал пожарных и остался на улице, второй будил жителей девятого этажа и помогал им быстро выйти на улицу. Пожарные поднялись на чердак с помощью автолестницы, выбили окно и потушили возгорание. Как оказалось, горел кабель на техническом этаже дома — и уже начал тлеть утеплитель.
На фото, которое екатеринбуржец Станислав сделал возле дома около 5 утра, видно, что на улицу пришлось выйти жильцам дома вместе с домашними животными.
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