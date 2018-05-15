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В Башкирии из горящего дома вынесли женщину: пенсионерка скончалась в больнице
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В Башкирии из горящего дома вынесли женщину: пенсионерка скончалась в больнице 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Сообщение о пожаре спасатели Буздякского района получили в 20:25 в понедельник, 14 мая. Как рассказал очевидец, на улице Социалистической в Буздяке загорелся жилой дом.
На место немедленно выехали 11 пожарных и четыре спецмашины, к ним на подмогу прибыли трое добровольцев местной пожарной команды. Но потушить дом удалось лишь через час.
— При тушении пожара личным составом пожарной части № 71 из опасной зоны спасена 94-летняя женщина, — рассказали в пресс-службе республиканского МЧС.
Бабушку госпитализировали в местную больницу. Увы, от полученных ожогов она скончалась.
Огонь сильно повредил дом и домашнее имущество. Причина пожара устанавливается.
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