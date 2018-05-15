Главе района в Приамурье предложили покинуть пост из-за пожароопасной обстановки

"По итогам прохождения пика пожароопасного сезона приняты определенные кадровые решения. Губернатор Амурской области предложил главе Зейского района Андрею Ложечкину покинуть свой пост", — говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС глава Зейского района Ложечкин, предложение он принимает. «Да, буду принимать. Когда будет написано заявление, пока не могу сказать», — сказал Ложечкин.

По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, с начала пожароопасного периода, который начался с 6 апреля, в Приамурье было потушено 356 природных пожаров на площади 591,3 тыс. га. Больше всего пожаров произошло на территории Зейского района — 42 пожара, сгорело более 146 тыс. га. «Сгоревшая площадь в Зейском районе составила 25% от площади всех природных пожаров, действующих на территории Приамурья», — сказали ТАСС в ведомстве.

Как сообщалось ранее, пожароопасная обстановка в Амурской области нормализовалась, по состоянию на 22:00 понедельника пожары все потушены. В связи с этим решением губернатора Александра Козлова во вторник в регионе снят режим ЧС, который действовал с 26 апреля.