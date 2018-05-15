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За неделю 924 жителя Красноярского края пострадали от укусов клещей
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За неделю 924 жителя Красноярского края пострадали от укусов клещей 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
За неделю на территории Красноярского края от укусов клещей пострадали 924 человека, из них 235 детей, сообщают в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.
Чаще всего клещи нападают в окрестностях деревни Малый Кускун, платформ Петряшино, Родники Березовского района; поселка Камарчага Манского района; платформ Еловая, Колягино, Лесная, Тростенцово Емельяновского района, станций Таёжная, Сорокино, Правая Манского района, поселка Усть-Мана. В Красноярске это заповедник «Столбы», в Ветлужанке, Академгородке, в районе реки Базаиха, поселков Торгашино, Водников. За неделю в краевой столице к медикам с присасыванием обратились 258 человек, в том числе 59 детей.
С начала сезона в крае зарегистрировано 1767 случаев присасывания клещей. Исследовано 1266 клещей, среди которых были обнаружены возбудители клещевого энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза человека.
АиФ Красноярск: последние новости
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