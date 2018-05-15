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Лесной пожар уничтожил 30 домов под Кыштымом
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Лесной пожар уничтожил 30 домов под Кыштымом 

Уралинформбюро 54 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
За сутки в Кыштыме сгорело более 30 садовых домов. Причиной стал крупный лесной пожар. Фото с места ЧП в соцсети выложили очевидцы.
По данным ГУ МЧС по Челябинской области, в настоящее время в Кыштымском ГО пламя охватило 40 гектаров. С огнем борются 17 человек и 5 единиц техники. Причина возгораний — неосторожное обращение с огнем.
Фото: vk.com/ozersksecret
Следует отметить, что на Южном Урале действует несколько лесных пожаров. Самый крупный — в Пластовском районе (3 500 гектаров). Из-за сильного возгорания накануне было закрыто движение транспорта на трассе Южноуральск-Магнитогорск, а также на железнодорожных перегонах Бишкиль-Варламово и Троицк-Степное. На данный момент ограничение снято.
Фото: vk.com/ozersksecret
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