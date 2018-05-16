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Пожароопасный сезон открыт во всех лесничествах Приангарья
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Пожароопасный сезон открыт во всех лесничествах Приангарья 

Усолье. Инфо 2 часа назад
Приказами министра лесного комплекса Сергея Шеверда в северных лесничествах Иркутской области, где ранее по погодным условиям не было угрозы возникновения лесных пожаров, открыт пожароопасный сезон. 11 мая сезон стартовал в Нижнеилимском лесничестве, 14 мая в Бодайбинском, Катангском и Мамском лесничествах. Последними пожароопасный сезон открыли сегодня Илимское, Казачинско-Ленское, Киренское, Северное и Усть-Кутское лесничества.
— Приказ об открытии пожароопасного сезона обязывает территориальные управления министерства лесного комплекса Иркутской области привести в полную готовность все силы и средства пожаротушения, а также организовать работу дежурных диспетчеров в лесничествах, — сообщил заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Валентин Широков.
В 24 южных лесничествах пожароопасный сезон был открыт с 24 апреля. В Бирюсинском, Жигаловском, Усть-Удинском и Чунском лесничествах открытие сезона было объявлено 27 апреля. По информации пресс-службы правительства Иркутской области.
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