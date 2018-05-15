В трех лесничествах области в качестве эксперимента посеяли дражированные семена сосны 

Министерство лесного комплекса Иркутской области продолжает
эксперименты по посеву дражированных семян сосны на задерненной почве. В разных лесничествах и на площадках разной степени задернения проводятся
пробные посевы без предварительной обработки и подготовки участков. В Голоустненском лесничестве высадили экспериментальные семена на площади
один гектар со слабым задернением. В Усольском лесничестве засеяли два гектара со средним задернением почвы, а в Братском — один гектар с сильным уровнем задернения. Посев производился с расчетом один килограмм
семян на один гектар.
— Мы проводим пробные посевы чтобы выяснить, получится ли использовать новую технологию для восстановления леса в тех местах, где почва покрыта травянистой растительностью, там, где насаждения были
уничтожены пожарами, вредителями или болезнями леса, — отметила
начальник отдела воспроизводства лесов министерства лесного комплекса
Иркутской области Валентина Щепетнева.
При дражировании каждое семя прокрывается оболочкой из связующих
веществ, элементов питания и других полезных компонентов. В результате
дражирования образуются гранулы, пригодные для хранения, транспортировки
и точечного высева. К моменту прорастания семени в почве гранула
растворяется, обеспечивая проросток подпиткой и защищая его от агрессивной почвенной флоры.
Традиционное лесовосстановление предусматривает предварительную
подготовку почвы. Подготовка включает в себя расчистку от валежника,
камней, нежелательной растительности и вспашку верхнего плодородного
слоя.