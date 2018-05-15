В трех лесничествах области в качестве эксперимента посеяли дражированные семена сосны

эксперименты по посеву дражированных семян сосны на задерненной почве. В разных лесничествах и на площадках разной степени задернения проводятся

пробные посевы без предварительной обработки и подготовки участков. В Голоустненском лесничестве высадили экспериментальные семена на площади

один гектар со слабым задернением. В Усольском лесничестве засеяли два гектара со средним задернением почвы, а в Братском — один гектар с сильным уровнем задернения. Посев производился с расчетом один килограмм

семян на один гектар.

— Мы проводим пробные посевы чтобы выяснить, получится ли использовать новую технологию для восстановления леса в тех местах, где почва покрыта травянистой растительностью, там, где насаждения были

уничтожены пожарами, вредителями или болезнями леса, — отметила

начальник отдела воспроизводства лесов министерства лесного комплекса

Иркутской области Валентина Щепетнева.

При дражировании каждое семя прокрывается оболочкой из связующих

веществ, элементов питания и других полезных компонентов. В результате

дражирования образуются гранулы, пригодные для хранения, транспортировки

и точечного высева. К моменту прорастания семени в почве гранула

растворяется, обеспечивая проросток подпиткой и защищая его от агрессивной почвенной флоры.

Традиционное лесовосстановление предусматривает предварительную

подготовку почвы. Подготовка включает в себя расчистку от валежника,

камней, нежелательной растительности и вспашку верхнего плодородного

слоя.