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В трех лесничествах области в качестве эксперимента посеяли дражированные семена сосны
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В трех лесничествах области в качестве эксперимента посеяли дражированные семена сосны 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Министерство лесного комплекса Иркутской области продолжает
эксперименты по посеву дражированных семян сосны на задерненной почве. В  разных лесничествах и на площадках разной степени задернения проводятся
пробные посевы без предварительной обработки и подготовки участков. В  Голоустненском лесничестве высадили экспериментальные семена на площади
один гектар со слабым задернением. В Усольском лесничестве засеяли два  гектара со средним задернением почвы, а в Братском — один гектар с  сильным уровнем задернения. Посев производился с расчетом один килограмм
семян на один гектар.
— Мы проводим пробные посевы чтобы выяснить, получится ли  использовать новую технологию для восстановления леса в тех местах, где  почва покрыта травянистой растительностью, там, где насаждения были
уничтожены пожарами, вредителями или болезнями леса, — отметила
начальник отдела воспроизводства лесов министерства лесного комплекса
Иркутской области Валентина Щепетнева.
При дражировании каждое семя прокрывается оболочкой из связующих
веществ, элементов питания и других полезных компонентов. В результате
дражирования образуются гранулы, пригодные для хранения, транспортировки
и точечного высева. К моменту прорастания семени в почве гранула
растворяется, обеспечивая проросток подпиткой и защищая его от  агрессивной почвенной флоры.
Традиционное лесовосстановление предусматривает предварительную
подготовку почвы. Подготовка включает в себя расчистку от валежника,
камней, нежелательной растительности и вспашку верхнего плодородного
слоя.
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