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Красноярский магазин «Орбита» закрыт из-за угрозы пожара
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Красноярский магазин «Орбита» закрыт из-за угрозы пожара 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Судебные приставы опечатали магазин «Орбита» на проспекте Свободном в Красноярске. В пресс-службе УФССП по краю сообщили, что в ведомство поступил из суда исполнительный лист немедленного исполнения, согласно которому магазин должен быть сразу же опечатан. С иском в суд обращалась прокуратура. Причина — неисполнение владельцами магазина законодательства о противопожарной безопасности, пояснили в ведомстве.
Напомним, ранее была приостановлена работа еще нескольких магазинов в Красноярске — все по тем же причинам. По данным МЧС, Красноярский край вошел в число российских регионов, где больше всего торговых центров, работающих с нарушениями.
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