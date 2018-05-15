Красноярский магазин «Орбита» закрыт из-за угрозы пожара 

Судебные приставы опечатали магазин «Орбита» на проспекте Свободном в Красноярске. В пресс-службе УФССП по краю сообщили, что в ведомство поступил из суда исполнительный лист немедленного исполнения, согласно которому магазин должен быть сразу же опечатан. С иском в суд обращалась прокуратура. Причина — неисполнение владельцами магазина законодательства о противопожарной безопасности, пояснили в ведомстве.
Напомним, ранее была приостановлена работа еще нескольких магазинов в Красноярске — все по тем же причинам. По данным МЧС, Красноярский край вошел в число российских регионов, где больше всего торговых центров, работающих с нарушениями.