В Бузулукском районе едва не сгорела электроподстанция

14 мая в Бузулукском районе пожарные потушили возгорание на подстанции Приображенская.

Информация о загоревшемся жилом вагончике поступила на пульт дежурного пожарной охраны в 06:47 часов. Огонь охватил 16 квадратных метров. На тушение возгорания направлялись 4 человека и 1 единица техники, сообщает ГУ МЧС региона.

Пожарным потребовалось чуть более получаса, чтобы справиться с пламенем. К счастью, никто не пострадал и не погиб.

По предварительной информации, пожар начался из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.