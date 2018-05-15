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В Бузулукском районе едва не сгорела электроподстанция
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В Бузулукском районе едва не сгорела электроподстанция 

АиФ-Оренбург 31 минуту назад
Фото: АиФ-Оренбург
14 мая в Бузулукском районе пожарные потушили возгорание на подстанции Приображенская.
Информация о загоревшемся жилом вагончике поступила на пульт дежурного пожарной охраны в 06:47 часов. Огонь охватил 16 квадратных метров. На тушение возгорания направлялись 4 человека и 1 единица техники, сообщает ГУ МЧС региона.
Пожарным потребовалось чуть более получаса, чтобы справиться с пламенем. К счастью, никто не пострадал и не погиб.
По предварительной информации, пожар начался из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.
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