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В Северодвинске полностью восстановили электроснабжение
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В Северодвинске полностью восстановили электроснабжение 

ТАСС 38 минут назад
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Электроснабжение в Северодвинске Архангельской области, где без света остались 45,4 тыс. человек полностью восстановлено. Об этом сообщается на сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
"В 06:05 мск аварийно-восстановительные работы завершены, всем потребителям подано напряжение", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что около 45,4 тыс. жителей города Северодвинск в Архангельской области остались без электроснабжения в результате аварии на подстанции «Северодвинская».
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