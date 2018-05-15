«Реветь охота»: в Челябинской области сгорели 30 садовых домиков и тысячи гектаров леса

Под Кыштымом лесной пожар, подобравшийся к садовому товариществу, уничтожил около 30 домиков. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях, разместив фото с места событий.

По данным ГУ МЧС Челябинской области на 6 часов утра вторника, 15 мая, на Южном Урале горят около четырех тысяч гектаров. На тушении в разных районах работают 65 единиц техники.

Самой тяжёлой остаётся ситуация в Пластовском районе, где накануне власти объявили режим ЧС и приготовились к эвакуации населения. Там сейчас продолжают гореть 3,5 тысячи гектаров.

Природные пожары полыхают и вокруг Челябинска — в Сосновской районе и Копейске . Жители мегаполиса жалуются на сильный запах гари и задымлённость.

— 14 мая в поселке Вахрушево (Копейск. — Прим. ред.) произошел природный пожар, в результате которого огнем было уничтожено три строения частного сектора. Распространению огненного вала способствовал сильный порывистый ветер и сухая жаркая погода, — рассказали в пресс-центре ГУ МЧС области. — Благодаря предпринятым усилиям огнеборцев удалось вовремя остановить распространение пожара, что позволило спасти от огня более десятка жилых домов в поселке.

В понедельник Миндортранс и ГИБДД приняли решение ограничить движение транспорта на нескольких областных автодорогах. Ночью ситуацию удалось стабилизировать, и трассы открыли.

Люди самостоятельно выходят на борьбу с природными пожарами. Читательница 74.ru прислала видео с пепелища, в которое превратился берёзовый лес под Челябинском.

— Вот так вот горят русские леса, берёзы, — удручённо рассказала она. — Выгорела вся красота. Такая ужасающая картина. Реветь охота, жалко прям лес.