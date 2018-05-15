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Около 260 га территории заповедника «Бастак» выгорело в ЕАО
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Около 260 га территории заповедника «Бастак» выгорело в ЕАО 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Лесные пожары, которые охватили около 260 га в заповеднике «Бастак» в Еврейской автономной области ликвидированы во вторник. Об этом ТАСС сообщили в заповеднике.
Государственный природный заповедник «Бастак» учредили постановлением правительства РФ в 1997 году. Он занимает около 128 тыс. га в Еврейской АО. В заповедники есть как горная территория, так и равнинная часть. Здесь обитают редкие птицы и млекопитающие. В заповеднике проживает окло пяти тигров, среди них выпущенная после реабилитации тигрица Золушка.
«Сегодня утром был ликвидирован пожар, возникший в заповеднике в выходные, несколькими днями ранее был потушен еще один пожар, возникший в середине прошлой недели. Огнем было пройдено в общей сложности около 260 га», — сказал и.о. директора заповедника Павел Збань.
Он уточнил, что огнем охватило в основном болота. Специалисты выехали на место для проверки, погибших животных на месте возгораний обнаружено не было. Збань добавил, что крупные животные ушли от пожара. Ранее со ссылкой на данные федеральной Авиалесоохраны сообщалось, что в заповеднике действует пожар на площади 11 га.
В 2012 году тигрицу Золушку нашли истощенной на юго-западе Приморья. Она прошла реабилитацию в «Центре „Тигр“ и в том же году ее выпустили на волю в заповедник „Бастак“. В сентябре 2015 года самка родила двух тигрят. В феврале 2018 года сообщалось о рождении еще одного тигренка.
В Еврейской АО в настоящее время полностью восстановили популяцию амурского тигра, в регионе обитают 14 особей.
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