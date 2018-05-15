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Около 260 га территории заповедника «Бастак» выгорело в ЕАО
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Около 260 га территории заповедника «Бастак» выгорело в ЕАО 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Лесные пожары, охватившие около 260 га в заповеднике «Бастак» в Еврейской автономной области ликвидированы во вторник. Здесь живет выпущенная после реабилитации тигрица Золушка. Об этом ТАСС сообщили в заповеднике.
Государственный природный заповедник «Бастак» учредили постановлением правительства РФ в 1997 году, занимает около 128 тыс. га в Еврейской АО. Территория основной части заповедника почти поровну делится на горную и равнинную части, там обитают редкие птицы и млекопитающие, включая амурского тигра. Сейчас в охранной зоне живут порядка пяти тигров, в том числе выпущенная после реабилитации тигрица Золушка.
"Сегодня утром был ликвидирован пожар, возникший в заповеднике в выходные, несколькими днями ранее был потушен еще один пожар, возникший в середине прошлой недели. Огнем было пройдено в общей сложности около 260 га", — сказал и.о. директора заповедника Павел Збань.
Он уточнил, что огнем были охвачены в основном болота, погибших животных на месте возгораний обнаружено не было, крупные животные, добавил Збань, ушли от пожара. Ранее со ссылкой на данные федеральной Авиалесоохраны сообщалось, что в заповеднике действует пожар на площади 11 га.
Тигрицу Золушку нашли истощенной на юго-западе Приморья в 2012 году. Она успешно прошла реабилитацию в «Центре „Тигр“ и в том же году была выпущена на волю в заповедник „Бастак“. В сентябре 2015 года самка родила двух тигрят. В феврале 2018 года сообщалось о рождении еще одного тигренка.
В Еврейской АО в настоящее время полностью восстановили популяцию амурского тигра, в регионе обитают 14 особей.
ТАСС: последние новости
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