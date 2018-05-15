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В Перми приостановили работу пожароопасного торгового дома «Бирюса»
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В Перми приостановили работу пожароопасного торгового дома «Бирюса» 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
После трагедии в кемеровской «Зимней вишне» в Прикамье проверяют все объекты с массовым пребыванием людей. Серьезные нарушения нашли пожарные инспекторы при проверке торгового дома «Бирюса» на шоссе Космонавтов, 63. Проверка выявила более 100 нарушений требований пожарной безопасности, угрожающих жизни и здоровью людей. В шестиэтажном здании находится несколько десятков торговых точек, а по документам оно совсем не предназначено для осуществления торговой деятельности.
Дзержинский районный суд выдал исполнительные документы о принятии обеспечительных мер в виде приостановления деятельности торгового объекта.
«Судебные приставы незамедлительно выехали по месту нахождения торгового дома «Бирюса» для проведения исполнительных действий, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. — Всем находящимся в здании лицам пришлось его покинуть, после чего помещения были опечатаны. Деятельность торгового объекта будет приостановлена до устранения нарушений правил пожарной безопасности. Приставы будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб».
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