Прокуратора Приморья закрыла досуговое заведение за нарушения 

Прокуратура Хасанского района Приморья приостановила деятельность развлекательного заведения из‐за серьезных нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
Прокуратура выявила ряд нарушений в досуговом заведении, расположенном на улице Блюхера в поселке Славянка. Владелец заведения не установил пожарную сигнализацию и не оборудовал помещения огнетушителями. Стены внутри зала и на путях эвакуации не обработаны огнезащитными материалами, электропроводка на кухне не изолирована. Сотрудники заведения не проинструктированы о том, как следует действовать при эвакуации в случае пожара.
Сотрудники прокуратуры обратились в суд с требованием приостановить деятельность объекта и обязать предпринимателя устранить все нарушения. Иск был удовлетворен.
Днем ранее судебные приставы опечатали по решению суда торговый центр «БУМ» во Владивостоке за нарушение правил пожарной безопасности. В здании ведутся работы по их устранению.