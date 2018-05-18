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Прокуратора Приморья закрыла досуговое заведение за нарушения
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Прокуратора Приморья закрыла досуговое заведение за нарушения 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Прокуратура Хасанского района Приморья приостановила деятельность развлекательного заведения из‐за серьезных нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
Прокуратура выявила ряд нарушений в досуговом заведении, расположенном на улице Блюхера в поселке Славянка. Владелец заведения не установил пожарную сигнализацию и не оборудовал помещения огнетушителями. Стены внутри зала и на путях эвакуации не обработаны огнезащитными материалами, электропроводка на кухне не изолирована. Сотрудники заведения не проинструктированы о том, как следует действовать при эвакуации в случае пожара.
Сотрудники прокуратуры обратились в суд с требованием приостановить деятельность объекта и обязать предпринимателя устранить все нарушения. Иск был удовлетворен.
Днем ранее судебные приставы опечатали по решению суда торговый центр «БУМ» во Владивостоке за нарушение правил пожарной безопасности. В здании ведутся работы по их устранению.
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