В Уфе сгорела отечественная «пятерка»

Днем 14 мая в башкирской столице вспыхнула легковушка. ЧП произошло во дворе дома 56 по улице Генерала Ушакова. Жильцы ближайших домов и прохожие окружили пылающую машину. Сердобольные горожане вызвали на подмогу спасателей.

— Пожарные быстро справились с огнем. Никто не пострадал, только автомобиль уже не восстановишь, — рассказал очевидец происшествия.

По словам местных жителей, машина была бесхозная. Она стояла во дворе очень давно, хозяин автомобиля не объявлялся. Не нашелся собственник и в этот раз. Что стало причиной возгорания, пока не известно. Как не известно и то, появится ли хозяин легковушки, который это выяснит. Соседи предполагают, что сгоревшая груда железа теперь отправится в утиль.