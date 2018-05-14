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В Уфе сгорела отечественная «пятерка»
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В Уфе сгорела отечественная «пятерка» 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Днем 14 мая в башкирской столице вспыхнула легковушка. ЧП произошло во дворе дома 56 по улице Генерала Ушакова. Жильцы ближайших домов и прохожие окружили пылающую машину. Сердобольные горожане вызвали на подмогу спасателей.
— Пожарные быстро справились с огнем. Никто не пострадал, только автомобиль уже не восстановишь, — рассказал очевидец происшествия.
По словам местных жителей, машина была бесхозная. Она стояла во дворе очень давно, хозяин автомобиля не объявлялся. Не нашелся собственник и в этот раз. Что стало причиной возгорания, пока не известно. Как не известно и то, появится ли хозяин легковушки, который это выяснит. Соседи предполагают, что сгоревшая груда железа теперь отправится в утиль.
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