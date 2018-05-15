Режим ЧС введён в районе Челябинской области из-за крупного пожара

Режим чрезвычайной ситуации введён в Пластовском районе Челябинской области из-за крупного лесного пожара, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

В тушении возгорания площадью 3500 га на территории западно-санарского участкового лесничества задействованы около 300 человек и 69 единиц техники, в том числе авиация МЧС России — вертолет МИ-8. Вокруг населённых пунктов проводят дополнительную опашку полей.

«Жители населённых пунктов, близ которых действует пожар, оповещены о ситуации. В случае необходимости готовы принять людей пункты временного размещения», — отметили в ведомстве.

В региональном ГУ МЧС также напомнили, что на территории всей области действует особый противопожарный режим. Ветреная и сухая погода способствует тому, что подожжённая по неосторожности или умышленно сухая трава приводит к пожарам на большой площади.

«Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц до пятисот тысяч рублей», — напомнили в ведомстве.

Добавим, что по сводке МЧС к утру 15 мая действуют пожары в Кизильском, Миасском, Увельском, Аргаяшском районах и Кыштымском городском округе.