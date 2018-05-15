Ещё
Режим ЧС введён в районе Челябинской области из-за крупного пожара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Режим ЧС введён в районе Челябинской области из-за крупного пожара 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Режим чрезвычайной ситуации введён в Пластовском районе Челябинской области из-за крупного лесного пожара, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.
В тушении возгорания площадью 3500 га на территории западно-санарского участкового лесничества задействованы около 300 человек и 69 единиц техники, в том числе авиация МЧС России — вертолет МИ-8. Вокруг населённых пунктов проводят дополнительную опашку полей.
«Жители населённых пунктов, близ которых действует пожар, оповещены о ситуации. В случае необходимости готовы принять людей пункты временного размещения», — отметили в ведомстве.
В региональном ГУ МЧС также напомнили, что на территории всей области действует особый противопожарный режим. Ветреная и сухая погода способствует тому, что подожжённая по неосторожности или умышленно сухая трава приводит к пожарам на большой площади.
«Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц до пятисот тысяч рублей», — напомнили в ведомстве.
Добавим, что по сводке МЧС к утру 15 мая действуют пожары в Кизильском, Миасском, Увельском, Аргаяшском районах и Кыштымском городском округе.
АиФ: последние новости
В МЧС Челябинской области поставили дачникам неутешительный диагноз Движение на трассе Южного Урала ограничили из-за лесного пожара В Сатке закрыли кинозалы в ТРЦ из-за нарушений пожарной безопасности
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Франция вернула Севастополь Украине223
«Верните мне ее, мне без нее плохо»42
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне28
Южная Корея приняла предложение КНДР62
Назван победитель боя Су-57 и F-22145
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа новая версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия Азия
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение