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Открытый огонь в торговом центре в Дзержинске локализован
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Открытый огонь в торговом центре в Дзержинске локализован 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Возгорание на девятом этаже мебельного центра «Интерьер Плаза» ликвидировано в подмосковном Дзержинске. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону.
Очаг возгорания обнаружили в ТЦ на улице Энергетиков, дом 14а в 18:55.
К тушению привлекли 20 единиц техники и 67 человек. Эвакуация посетителей и персонала прошла до прибытия пожарных подразделений.
Причины возгорания уточняются.
Производство по иску прокуратуры с просьбой закрыть торговый центр «Персей для детей», после возгорания складов ТЦ, приостановлено Измайловским судом Москвы.
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