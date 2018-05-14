Открытый огонь в торговом центре в Дзержинске локализован 

Возгорание на девятом этаже мебельного центра «Интерьер Плаза» ликвидировано в подмосковном Дзержинске. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону.
Очаг возгорания обнаружили в ТЦ на улице Энергетиков, дом 14а в 18:55.
К тушению привлекли 20 единиц техники и 67 человек. Эвакуация посетителей и персонала прошла до прибытия пожарных подразделений.
Причины возгорания уточняются.
Производство по иску прокуратуры с просьбой закрыть торговый центр «Персей для детей», после возгорания складов ТЦ, приостановлено Измайловским судом Москвы.