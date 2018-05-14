Открытый огонь в торговом центре в Дзержинске локализован

Возгорание на девятом этаже мебельного центра «Интерьер Плаза» ликвидировано в подмосковном Дзержинске. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону.

Очаг возгорания обнаружили в ТЦ на улице Энергетиков, дом 14а в 18:55.

К тушению привлекли 20 единиц техники и 67 человек. Эвакуация посетителей и персонала прошла до прибытия пожарных подразделений.

Причины возгорания уточняются.