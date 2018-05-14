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В Белгородской области местный житель погиб от взрыва снаряда времён ВОВ
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В Белгородской области местный житель погиб от взрыва снаряда времён ВОВ 

Свободная пресса 33 минуты назад
В посёлке Прохоровка Белгородской области местный житель погиб, подорвавшись на снаряде времён Великой Отечественной войны (ВОВ).
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, по неустановленным пока причинам 56-летний мужчина во дворе своего дома ударил кувалдой по снаряду. Сразу после этого прогремел мощный взрыв. В результате случившегося местный житель скончался от многочисленных ранений.
Прибывшие на место ЧП взрывотехники нашли во дворе частного дома погибшего мужчины более одной тысячи снарядов. Как они там оказались, пока не установлено.
В настоящее время боеприпасы уже уничтожены на специально полигоне.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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