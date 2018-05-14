Режим ЧС ввели в Челябинской области из‐за природного пожара 

Об этом сообщил «Интерфакс».
Глава района Александр Неклюдов отметил, что принимаются все необходимые меры для локализации огня.
Как сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко, на месте работают подразделения всех структур. Прибыли военизированные подразделения МЧС из Новогорного. Кроме того, с пожаром борется прибывший из Екатеринбурга вертолет МЧС, который за раз сбрасывает пять тонн воды.
Вместе с тем, по прогнозам министра, для полной ликвидации пожара потребуется несколько дней
По данным регионального ГУ МЧС, в районе пожара находится группировка в количестве 305 человек и 69 единиц техники. Активно применяется беспилотная авиация.
Муниципальные власти организовали дополнительную опашку полей вблизи населенных пунктов. Жители оповещены о ситуации, в случае необходимости готовы принять людей пункты временного размещения.
В 2018 году площадь лесных пожаров на территории России выросла втрое. По состоянию на утро 14 мая, она составила около 952 тысяч гектаров. Основной причиной возгораний, по словам Щетинина, является человеческий фактор. Речь в том числе идет о массовых несанкционированных палах сухой травы на определенных территориях и неосторожном обращении с огнем в лесу.