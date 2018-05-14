Режим ЧС ввели в Челябинской области из‐за природного пожара

Об этом сообщил «Интерфакс».

Глава района Александр Неклюдов отметил, что принимаются все необходимые меры для локализации огня.

Как сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко , на месте работают подразделения всех структур. Прибыли военизированные подразделения МЧС из Новогорного. Кроме того, с пожаром борется прибывший из Екатеринбурга вертолет МЧС, который за раз сбрасывает пять тонн воды.

Вместе с тем, по прогнозам министра, для полной ликвидации пожара потребуется несколько дней

По данным регионального ГУ МЧС, в районе пожара находится группировка в количестве 305 человек и 69 единиц техники. Активно применяется беспилотная авиация.

Муниципальные власти организовали дополнительную опашку полей вблизи населенных пунктов. Жители оповещены о ситуации, в случае необходимости готовы принять людей пункты временного размещения.