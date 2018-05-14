Распугавший туристов горящий дракон в Диснейленде попал на видео

В развлекательном парке аттракционов «Диснейленд» во Флориде, США , загорелся металлический огнедышащий дракон. Об этом сообщает Daily Mail.

Железный монстр должен был двигаться вдоль улиц парка, но внезапно его голова была охвачена огнем и черным дымом. Напуганным туристам пришлось укрываться под навесом, однако некоторые очевидцы засняли происходящее на видео. Вскоре после инцидента огонь был потушен работником парка, а посетители эвакуированы. Представитель «Диснейленда» сообщил, что причина возгорания до сих пор не известна.

В августе 2016 год выяснилось, что российские туристы тратят при посещении парка «Диснейленд» под Парижем в два с лишним раза больше, нежели европейские путешественники. «По нашим данным, средний чек российского туриста на отдыхе в парке за сутки составляет примерно 700 евро, в то время как европейского — всего 300 евро», — сказала она.