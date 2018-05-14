Минлесхоз предлагает сообщать о происшествиях в лесу с помощью мобильного приложения 

Как говорится в сообщении министерства, приложение «Берегите Лес» позволяет быстро и просто позвонить в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства и сообщить о любом происшествии в лесах страны. Также при помощи «Берегите лес» можно отправить сообщение на выбранную тему, прикрепив к нему фотографию и указав координаты места происшествия или своего местонахождения.
В приложении доступны новости Федерального агентства лесного хозяйства и ФБУ «Авиалесоохрана», на карте отмечены региональные диспетчерские службы, региональные учреждения авиационной охраны лесов и органы исполнительной власти, уполномоченные в области лесных отношений. В специальном разделе размещены справочные документы.