Минлесхоз предлагает сообщать о происшествиях в лесу с помощью мобильного приложения

Как говорится в сообщении министерства, приложение «Берегите Лес» позволяет быстро и просто позвонить в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства и сообщить о любом происшествии в лесах страны. Также при помощи «Берегите лес» можно отправить сообщение на выбранную тему, прикрепив к нему фотографию и указав координаты места происшествия или своего местонахождения.