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Минлесхоз предлагает сообщать о происшествиях в лесу с помощью мобильного приложения
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Минлесхоз предлагает сообщать о происшествиях в лесу с помощью мобильного приложения 

Волга Ньюс 40 минут назад
Как говорится в сообщении министерства, приложение «Берегите Лес» позволяет быстро и просто позвонить в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства и сообщить о любом происшествии в лесах страны. Также при помощи «Берегите лес» можно отправить сообщение на выбранную тему, прикрепив к нему фотографию и указав координаты места происшествия или своего местонахождения.
В приложении доступны новости Федерального агентства лесного хозяйства и ФБУ «Авиалесоохрана», на карте отмечены региональные диспетчерские службы, региональные учреждения авиационной охраны лесов и органы исполнительной власти, уполномоченные в области лесных отношений. В специальном разделе размещены справочные документы.
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